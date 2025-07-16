– Перед вами і командою вже стоять цілі на сезон?

– Знову-таки, важливо, що керівництво розуміє всю складність ситуації у Ворсклі, тому за підсумками першої частини чемпіонату ми хочемо бути не нижче шостого-восьмого місця. За цей час ми хочемо побудувати конкурентоспроможну команду.

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Дрібниць у футболі не буває. Для побудови команди може і року не вистачити, але ми постараємося прискорити цей процес настільки, наскільки це можливо. Є напрацювання, думки, тому в майбутнє дивимося з оптимізмом.

– До старту чемпіонату всього два тижні.

– Так, ми це знаємо, тому зараз триває комплектація колективу. І я чітко розумію, що зіграватися ми будемо вже по ходу сезону, – сказав Бабич для Sport.ua.

Нагадаємо, що наступну кампанію Ворскла розпочне в Першій лізі після несподіваної поразки від Кудрівки у перехідних матчах.

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