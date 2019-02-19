Для переходу Мілітао в Реал не вистачає лише підпису, – Marca

Молодий захисник Порту Едер Мілітао може продовжити кар'єру у мадридському Реалі.

"Вершкові" виграли боротьбу за 21-річного бразильця у кількох топ-клубів Європи. За інформацією Marca, Мілітао переїде в Мадрид вже влітку, а для завершення угоди не вистачає лише кількох підписів.

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Раніше повідомлялося, що Реал заплатить Порту за перехід гравця близько 50 млн євро, а Мілітао підпише контракт з мадридцями до 2025 року.

В нинішньому сезоні бразилець провів 19 матчів в чемпіонаті Португалії, в яких став автором 2-х голів.

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