"Я вважаю, що десь нам трішки не везе. Але оте пенальті, що не дали – в наш бік точно б дали. Ви розумієте, про що я кажу. Але завтра Монзуль буде стукати кулаком в груди, доказувати, що там все класно, все добре, пенальті там не було. Якщо у наші ворота – пенальті 100% б дали. Я впевнений в цьому.

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Чи піду я за прикладом Полісся, щоб послухати VAR щодо пенальті на Кисленкові? Звісно. Я Монзуль уже написав повідомлення: "Катя, дай публічно пояснення, чому немає пенальті. Просто дайте переговорний процес".

В нас якось так виходить, що зараз начебто усі на правильному шляху, детектор брехні, все класно, це все добре, але чомусь все одно якось так виходить, що для обраних це було б пенальті, а для селюків таких як ми – немає пенальті. Це ж неправильно", – сказав Поворознюк у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 13-ти турів Інгулець у турнірній таблиці УПЛ залишається останнім, набравши 6 очок.

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