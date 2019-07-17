"Для нього норма – запустити м'ячем в когось із персоналу", – Лунін назвав "найвідбитішого" футболіста Реала

Український голкіпер Реала Андрій Лунін розповів про оборонця "вершкових" Марсело.

"Марсело – найбільш "відбитий" хлопець в Реалі. Навіть потрапляти в команду не потрібно, щоб це зрозуміти. Він постійно виробляє з м'ячем різні трюки, когось підколює, постійно жартує і танцює.

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Для нього в нормі – запустити м'ячем, або чим-небудь ще, в когось із персоналу" – сказав Андрій Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, український голкіпер перейшов у Реал влітку минулого року та провів з "вершковими" передсезонні збори, після чого вирушив в оренду у Леганес. Цього літа Лунін повернувся у Мадрид та знову проходить передсезонну підготовку з командою Зідана.

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