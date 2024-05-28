"Єдине, що змінилося за рік – ми вже маємо досвід фіналу. Але шанси знову 50 на 50. Вони сильні, і ми сильні. Для нас це певна помста, але ми повинні не допускати помилок та зберігати концентрацію. Фінал потрібно грати з вогнем усередині. Минулого року все закінчилося не дуже добре, але ми скористаємося цією гіркотою для нової мети. Ми знаємо, що суперник сильний та якісний, тому матч буде важким.

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Ми не повинні втрачати своєї ідентичності. Навпаки, ми маємо показати організованість та футбольний дух, які допомогли нам вийти у фінал. Немає часу копіювати когось. Це фінал, тому нам потрібна власна ідентичність. Цей матч надто важливий.

Що думаю про Ель-Каабі, який з 10 голами є найкращим бомбардиром турніру? Для нього ми приготували ланцюги та замки (сміється). І він, і його команда здійснили незвичайну подорож. Досі ми не програвали в ЛК, але в останніх кількох матчах вони показали приголомшливу гру. Ель-Каабі вміє забивати стабільно та у будь-який спосіб. Ми ж спробуємо його зупинити.

Половина стадіону підтримуватиме Фіорентину. Так, вони грають у своїй країні, але нічого не змінюється. Ми повинні відкласти все вбік і зосередитися на собі.

Серія пенальті? Ми тренували і це. У нас багато сильних особистостей. Ми пройшли два раунди Кубка Італії в серіях, але в чемпіонаті було кілька промахів. Як вже вийде", – наводить слова Італьяно Football Italia.

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