"Дуже важко йдуть переговори з Тете. Він не надто готовий підписувати новий контракт, як і Манор Соломон. У них разом закінчуються угоди (31 грудня 2023 року – прим. Футбол 24). Цілком можливо, що по завершенні контрактів вони покинуть Шахтар.

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Я давно говорив, що їхні агенти будуть вести таку подвійну гру. Соломон не проти залишитися в Шахтарі, як і Тете. Але для них найголовніше – це гроші. Якщо у них закінчиться контракт, і вони підуть безкоштовно, вони матимуть можливість з наступного клубу отримати дуже серйозну компенсацію плюс підйомні. І вони зараз вимагають, щоб цю суму фактично компенсував Шахтар. Тобто зараз вони диктують Шахтарю, на яких умовах готові підписати контракт.

Соломон хоче великі гроші. Ті всі розмови, що він хоче реалізувати себе там, там чи там – не зовсім правда. Він просто хоче дуже серйозний контракт. Як на мене, неадекватний контракт, якщо зважати на якість цього гравця і його внесок у результати цього сезону. Така ж ситуація з Тете", – заявив Циганик у програмі ЦиганикLIVE.

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