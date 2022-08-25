"По-перше, це незвичний матч для нас. Хлопці молодці. Я хочу подякувати обом командам. Обидві хотіли грати, хотіли виграти. Це було добре видно по їхніх очах, по тому, як вони працювали на полі. Дякую також організаторам поєдинку за те, що вони витримали це все і завершили цей матч.

Рух – Металіст – 1:2 – оригінальне відео голів та огляд скандального матчу

Щодо повітряних тривог… Я все це бачив, чув це, перебуваючи у Харкові довгі місяці, адже лише 1 серпня приїхав в Ужгород. І взагалі я вдячний, що цей чемпіонат почався, вдячний хлопцям, що вони з розумінням віднеслися до того і зіграли цей матч. Для нашого міста це, на жаль, звичне явище. Такі тривоги, які ми чули сьогодні, у Харкові відбуваються без кінця. Нам було дуже важливо зіграти цей матч для наших вболівальників, для харків’ян. Вони нас дуже палко підтримують.

Чи впливали паузи на команду в емоційному та фізичному плані? Звичайно, впливали, перш за все на психологічний стан. Щодо фізичного… Може бути, комусь стало легше, адже була можливість відпочивати. Дуже важко будо психологічно налаштовувати хлопців на гру. Коли перерва годину, а потім треба знову виходити на поле та щось робити... Але повторюся: дякую хлопцям, що вони витримали й зіграли таку гру.

Що можу сказати про Рух? Знаєте, сьогодні гру можна розкласти на періоди, як в хокеї. У нас було три періоди. На наш погляд ми контролювали гру, забили гол і мали ще декілька моментів. Але наша помилка призвела до взяття воріт. Тим не менш, хлопці продовжили після пропущеного м’яча грати в ту гру, про яку ми домовлялися", – наводить слова Ратія офіційний сайт Металіста.

Металіст переміг Рух у скандальному матчі з трьома повітряними тривогами – гра тривала більше чотирьох годин