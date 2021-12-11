"Це, безумовно, розчарування, ніхто не хоче програвати дербі. Ми сподівалися на хорошу гру, але ми відразу пропустили гол. У першому таймі команда не була блискучою, ми програли 1:0. У другому таймі у нас була правильна реакція, команда створила моменти. Але потрібно починати так, мати мужність і послідовність, щоб добре завершити матчі.

Продовження мук Шевченка у відеоогляді матчу Дженоа – Сампдорія – 1:3

Я ніколи не скаржуся, але у нас було багато травмованих, і це тиснуло на нас. Після важливих повернень Крішіто та Дестро, ми нарешті знайшли гол. Для нас залишитися в Серії А – це як перемога в Лізі чемпіонів. У нас ще багато шансів, зараз ми опустимо голови і працюватимемо на цей результат. Ми намагаємося отримати максимум користі від кожного, можливо, ми могли б спробувати щось інше.

У роздягальні я сказав хлопцям, що єдиний вихід – працювати наполегливо. Я сьогодні побачив хорошу реакцію. Довіра керівництва? Якщо вони обіцяли допомогти команді в січні, вболівальники повинні бути щасливі, це важливо для нас", – наводить слова Шевченка Fantacalcio.

Нагадаємо, підопічні Шевченка поступились у генуезському дербі (1:3) та змогли забити перший гол під орудою українського фахівця.

Дженоа програла дербі Сампдорії – перший гол під керівництвом Шевченка врятував від розгрому