– Як ви налаштовуєтесь на завтрашній матч?

– Як на всі матчі – позитивно. Хочу грати.

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– Який момент з поєдинків проти Динамо вам найбільше запам’ятався?

– Важко виділити якийсь один, у нас багато позитивних моментів у матчах з Динамо. Мабуть, згадаю переможний гол у тому чемпіонаті, коли я забив і ми стали чемпіонами.

– Як ви оцінюєте форму Динамо і їхні виступи в останніх матчах?

– Це не мені оцінювати – це ж Динамо. Я можу оцінювати хіба що нашу форму, і то це вже завдання тренерів.

– У вас буде ще матч у фіналі Кубка України. Якщо порівнювати завтрашнє класико і фінал Кубка, що важливіше?

– З точки зору турнірного становища, для нас важливіший фінал Кубка. Але кожен матч проти Динамо – надзвичайно важливий. І, думаю, для вболівальників теж немає різниці – це фінал чи гра чемпіонату.

– Сьогодні молодіжна команда Шахтаря грає проти Динамо. Чи буде основна команда підтримувати їх і слідкувати за матчем?

– Звичайно. Тим паче вони відстають на одне очко, і для них це також принциповий матч. Сподіваюся, вони переможуть, – передає слова Судакова спеціальний кореспондент Футбол 24.

Нагадаємо, матч 26-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо відбудеться 27 квітня на Арені Львів. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

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