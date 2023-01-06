"Оренди, купівля гравців – все це обговорюється. Ми хочемо покращити склад та знайти допомогу команді у січні. Але моя робота передусім повинна полягати в тому, щоб взаємодіяти з гравцями, яких ми маємо зараз, думати, як ми можемо досягти результату в матчах з Манчестер Юнайтед та Саутгемптоном.

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Якщо ми зможемо покращити склад, тоді чудово. Це непростий період, всі це знають, але ми, безумовно, спробуємо підсилитись, бо нам це точно потрібно. Ми повинні шукати найкращі та реальні рішення. Нікуди не дінешся від того факту, що для нас це величезна справа. Але ми також бачили в минулому, що подібні рішення не завжди ухвалювалися правильно, що може мати негативні наслідки, тому ми маємо ставитися до цього виважено", – цитує Лемпарда офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, що після 18 зіграних турів "іриски" розташувалися у зоні вильоту, маючи в своєму активі лише 15 очок. Щоправда, щільність у турнірній таблиці така, що навіть одна перемога зможе підняти Евертон відразу на 13 місце.

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