"Тете гратиме у нас до кінця сезону. Ми працюємо на середньострокову перспективу, тому хочемо залишити його і після завершення кампанії.

Тете пояснив свій вибір на користь Ліона – повторився "національний" фактор Шахтаря

Для нас це найкращий варіант. Я вдячний його оточенню. Бажання гравця було вирішальним. Думаю, Тете розуміє, що ми – клуб з амбіціями", – цитує Понсо офіційний сайт "ткачів".

Нагадаємо, Тете став гравцем Шахтаря взимку 2019 року. Відтоді бразилець зіграв за "гірників" 108 матчів, у яких забив 31 м'яч. За три роки в Україні футболіст виграв національний Кубок та двічі ставав чемпіоном.

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