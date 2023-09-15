Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що без єврокубків у його команди буде більше часу, щоб набрати найкращу форму.

"Те, що ми не граємо в єврокубках наразі це краще для нас. Зараз у нас невеликий склад через травми. І ми можемо присвятити себе повністю відновленню гравців і стати конкурентоспроможними.

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Зазвичай Челсі потрапляє до Ліги чемпіонів, але зараз не в моїх силах змінити цю реальність. Напевно, ми братимемо участь в єврокубках у наступному сезоні", – цитує BBC наставника "синіх".

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Челсі посів 12 сходинку, набравши 44 бали, і не потрапив до єврокубків.

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