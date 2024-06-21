"Я почуваюся добре. Чим більше ігор, тим краще. Ми точно виходимо на цю гру зі смиренням. Ми однозначно хочемо досягти успіху. Три роки тому нас вибили з турніру після першої ж перемоги, але це футбол. Він може бути жорстоким. Але поки у нас є можливість пройти далі, ми зробимо все можливе, щоб досягти успіху.

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Своєю грою проти Бельгії ми дали сигнал вболівальникам, що ми тут для них. Що вони можуть на нас розраховувати. Для нас це буде як маленький фінал. Для мене кожна гра на турнірі є такою. Обидві команди будуть хотіти перемогти. Важко сказати, як все складеться, але ми зробимо все можливе, щоб перемогти", – поділився Дуда на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна розпочнеться вже сьогодні, 21 червня, початок о 16:00. Перший тур склався для команд по-різному: Словаччина сенсаційно здолала Бельгію (0:1), а Україна була розбита Румунією (0:3).

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