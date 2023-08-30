Виконувач обов'язків головного тренера дніпрян Валерій Городов поділився очікуваннями від повторної дуелі з трнавським Спартаком за вихід у груповий етап Ліги конференцій.

– Наскільки відчутні зміни будуть у складі команди у порівнянні з першою грою?

– Зміни, напевно будуть, тому що два футболісти у нас не зіграють через дискваліфікацію. Окрім того, є двоє травмованих. Ми наполегливо готувалися до цієї зустрічі. Як воно буде, побачимо на футбольному полі.

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– Те, що у Спартака вибув основний нападник, якось вплинуло на вашу підготовку до зустрічі?

– Це їхні проблеми. Зіграє інший нападник.

– Минулий матч вийшов жорстким. Чи може повторитися те, що відбувалося у першій зустрічі із вилученнями?

– Не знаю. Завтра теж буде важка гра, але для нас цей матч стане, наче останній. Ми налаштовані на перемогу.

– Яку атмосферу ви завтра очікуєте на трибунах, враховуючи, що ваш суперник зі Словаччини?

– Думаю, що вболівати будуть і за нас, і за Спартак. І це буде гарно, – цитує Городова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, повторна зустріч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій між українською та словацькою командою відбудеться у четвер, 31 серпня, о 21:00. Перший матч завершився бойовою нічиєю 1:1.

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