"Для нас матч зі Спартаком, наче останній": тренер СК Дніпро-1 – про зміни у складі та несподівані проблеми словаків
Виконувач обов'язків головного тренера дніпрян Валерій Городов поділився очікуваннями від повторної дуелі з трнавським Спартаком за вихід у груповий етап Ліги конференцій.
– Наскільки відчутні зміни будуть у складі команди у порівнянні з першою грою?
– Зміни, напевно будуть, тому що два футболісти у нас не зіграють через дискваліфікацію. Окрім того, є двоє травмованих. Ми наполегливо готувалися до цієї зустрічі. Як воно буде, побачимо на футбольному полі.
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– Те, що у Спартака вибув основний нападник, якось вплинуло на вашу підготовку до зустрічі?
– Це їхні проблеми. Зіграє інший нападник.
– Минулий матч вийшов жорстким. Чи може повторитися те, що відбувалося у першій зустрічі із вилученнями?
– Не знаю. Завтра теж буде важка гра, але для нас цей матч стане, наче останній. Ми налаштовані на перемогу.
– Яку атмосферу ви завтра очікуєте на трибунах, враховуючи, що ваш суперник зі Словаччини?
– Думаю, що вболівати будуть і за нас, і за Спартак. І це буде гарно, – цитує Городова офіційний сайт СК Дніпро-1.
Нагадаємо, повторна зустріч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій між українською та словацькою командою відбудеться у четвер, 31 серпня, о 21:00. Перший матч завершився бойовою нічиєю 1:1.
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