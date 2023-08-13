"Перший тайм був дуже складним для нас. У Руха багато молоді, було надмірне хвилювання, яке перешкоджало ухвалювати правильні рішення. Але важливо, що в ці скрутні хвилини, коли господарі диктували умови, підопічні витерпіли й до реальних загроз нашим воротам справа майже не доходила.

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В стартових турах дається взнаки, в кого краща фізична підготовка. Рух дуже якісно провів усі збори і ми по ходу матчів можемо додавати. Мабуть, до такої пертурбації в наших діях житомиряни виявилися не готові. Поступово нам вдалося перехопити ініціативу

Вгадав із замінами? – Вгадав – це не зовсім правильно. Я вже зазначав, що в Руха дуже гостра конкуренція, на деякі позиції аж по три претенденти. Тому не дивно, що всі рвуться в бій, горять бажанням довести, що заслуговують виходити з стартових хвилин. І те, що в другому матчі поспіль забиває Квасниця – це не збіг обставин. Він чітко знав, де повинен був знаходитися після флангових передач й тому перебував у потрібному місці для взяття воріт. Отож, все закономірно. Для нас кожне очко дуже важливе. Але події наприкінці матчу розгорталися під нашу диктовку й, на мою думку, Рух награв на перемогу", – цитує Пономарьова Sport.ua.

Нагадаємо, Рух сенсаційно очолює турнірну таблицю УПЛ після трьох зіграних матчів. Підопічні Віталія Пономарьова змогли обіграти Зорю (2:1), Ворсклу (4:1) та Полісся (1:0). Наступний матч львівська команда проведе у суботу, 19 серпня, де суперником Руха стане Колос з Ковалівки.

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