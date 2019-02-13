"Для мене в Луганську все чудово", – Каменюка зробив відверту заяву

Захисник Зорі Микита Каменюка поділився своїм баченням ситуації в Луганську після окупації міста.

"У Луганську після початку війни був чотири рази. Востаннє – в жовтні.

Моя сестра зараз в Одесі, вони їздять між двома містами – Запоріжжям і Одесою. Ну і Луганськ. У Луганську вони знаходяться навесні і влітку. Осінь-зима вони мігрують.

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Що стосується ситуації в Луганську – це як подивитися, для кого як. Хто там народився, хто там живе – одна ситуація. Хто там не був ні до цих подій, ні після – інша. Для мене все чудово.

Ми про це не розмовляємо в нашій родині. Ми приймаємо так, як є. Зараз так – слава Богу.

Я не політик, я займаюся спортом. Так склалося, що наш клуб просто переїхав, я був на контракті, працював. Ця робота дозволяє зараз жити, існувати всій моїй великій родині. Ця тема не обговорюється. Так сталося, ми приймаємо все.

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Чи планую жити в Луганську? Це важке питання. Я хочу, щоб моя сім'я була щаслива, щоб у них було все добре. У всієї родини. Хочу, щоб люди, які мене оточували протягом кар'єри, ні від кого не залежали. Де я зможу це здійснити – не знаю", – сказав Каменюка програмі Трендец.