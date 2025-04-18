"Для мене це загадка. В один прекрасний момент керівництво клубу не дозволило мені брати участь у тренувальному процесі. Таким чином, вони хотіли, щоб я добровільно пішов із команди. Причини? Вони мені невідомі, оскільки адекватних розмов за три місяці, скільки тривала ця історія, не було.

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Я приїжджав до офісу клубу, але там мені ніхто нічого конкретно не пояснив. Якусь воду лили, що, мовляв, я був хворий і так далі. Але вся річ у тім, що в мене є датчики з усіх тренувань, у яких я брав участь. Є вся інформація щодо моєї роботи, де одні з найвищих показників у команді. Не професіоналу це можна розповідати. А люди, які розуміються на футболі, все зрозуміють за першим реченням, виходячи з отриманих даних", – сказав Макаренко для Sports24.kz.

Нагадаємо, Євген Макаренко виступав за Ордабаси з літа 2024 року. Всього український футболіст зіграв 44 матчі за команду, забив 2 голи та віддав 4 асисти. Макаренко є вихованцем київського Динамо, він виступав у складі "біло-синіх" до 2017 року. Також в активі гравця 15 поєдинків за національну збірну України.

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