"З перших днів вторгнення я залишаюсь в Одесі. Більше того: тут зі мною дружина та діти. Ми на Закарпаття – мою малу батьківщину – вивезли лише онуків. Усі дорослі члени сім'ї залишаються у місті.

Обстановка дуже напружена. Щохвилини чекаємо на ворога. Чотири-п'ять разів на добу лунає повітряна тривога – і вранці, і вдень, і ввечері, і вночі. Вдається виспатися щонайбільше три години. Усі жителі міста працюють, усі прагнуть принести користь – хто як може. При тому, що повторюю, атмосфера дуже важка і напружена. Чекаємо на ворога. Даватимемо йому відсіч усіма силами.

"Стояли по п'ять годин у черзі під гранатометами": Орбу пригадав жахи, які пережив у Маріуполі заради води

Одеса завжди була російськомовним містом із особливим ставленням до сусідньої країни. Тому для міста все це стало величезним шоком. Ніхто не очікував і багато хто досі не може повірити в реальність того, що відбувається. Отакий він виявився "братський народ"! Для мене це сумно і в особистому плані, адже я колись успішно грав у чемпіонаті РФ.

Дуже за всіх хвилююся. Боляче за наших людей, постійно думаю про хлопців на фронті. Зі свого боку не сидимо, склавши руки, а готуємось. Одеса у разі чого дасть повну відсіч. У місті багато блокпостів, розтяжок, протитанкових загорож, мішків із піском. Хай тільки полізуть!

Я живу біля моря. Тут найнебезпечніше місце, адже якщо що, саме тут може висадитися десант. Але ми готові. І я готовий. Щоранку виходжу до моря і дивлюся. У хорошу погоду видно, як на відстані 50-60 км горять ворожі літаки та кораблі", – заявив Гецко в коментарі FanDay.

Росія напала на Україну: жорстка позиція Реброва щодо окупантів і черговий трансфер зірки Динамо (LIVE)