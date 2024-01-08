"Для мене це абсолютно новий досвід. Це зовсім інша робота, тому що тут немає роботи кожного дня з гравцями, розмов із ними. Працюючи в збірній, перерва на зустрічі та бесіди може зайняти місяць і більше. Зараз, наприклад, аж чотири місяці, але і в цей період є багато роботи. Для мене непросто перелаштуватися, але мені подобається ділитися зі своїми гравцями досвідом, який я отримав за кордоном.

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Працюючи за межами України, ти не відчуваєш тієї атмосфери, як коли ти працюєш з українськими гравцями. Наприклад, коли я працював в Динамо, і там було дуже багато українських гравців, які прислухаються до тебе, і разом ми щось робили, досягали.

Я свідомо йшов на цей крок. Мені цікаво працювати з гравцями хорошого рівня. Йдеться не лише про наших за кордоном, але і хлопців, які виступають в чемпіонаті України. Дуже важливо для мене було їх направити до єдиної мети. В нас завжди були, є і будуть висококласні гравці. Але дуже важливо створити команду, яка розуміє, що вона робить та вірить у власні сили.

Моє головне завдання було, особливо в матчах проти Німеччини (3:3) та Італії (1:2, 1:1), – показати, що вони можуть грати в футбол і протистояти таким грандам. Я розумію, що проти Північної Македонії та Мальти нашу збірну завжди записуватимуть у фаворити. Це дуже складно. Дуже важливо, щоб хлопці повірили в те, що можуть грати у свій футбол проти будь-якого суперника", – цитує Реброва sport-express.ua.

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