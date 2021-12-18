"Для мене це ненормально": Монзуль – про нецензурну лайку на футбольному полі
Українська арбітриня Катерина Монзуль зізналась, як часто чує нецензурні слова під час матчів УПЛ.
"Чи часто чую мат на свою адресу на полі від футболістів? Чесно скажу, ні. Якісь обурення, робочий мат – так. Емоції – це частина футболу. Якщо це звучить в коректній формі, то це прийнятно. Але нецензурну лайку пропускати не можна.
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Чи можна лаятися арбітрам? Ні, я вважаю це неприйнятним. Чому арбітрам можна, а комусь – ні? У мене такого немає, я собі такого не дозволяю. Для мене це ненормально", – розповіла Монзуль у програмі Вацко Live.
Зазначимо, що Катерина стала першою жінкою-рефері на матчах чемпіонату України у 2016 році. Цього року Монзуль посіла четверте місце у рейтингу найкращих арбітринь світу.
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