"Чи часто чую мат на свою адресу на полі від футболістів? Чесно скажу, ні. Якісь обурення, робочий мат – так. Емоції – це частина футболу. Якщо це звучить в коректній формі, то це прийнятно. Але нецензурну лайку пропускати не можна.

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Чи можна лаятися арбітрам? Ні, я вважаю це неприйнятним. Чому арбітрам можна, а комусь – ні? У мене такого немає, я собі такого не дозволяю. Для мене це ненормально", – розповіла Монзуль у програмі Вацко Live.

Зазначимо, що Катерина стала першою жінкою-рефері на матчах чемпіонату України у 2016 році. Цього року Монзуль посіла четверте місце у рейтингу найкращих арбітринь світу.

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