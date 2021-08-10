"Найвеличніший усіх часів, ти можеш перевершити мене, коли захочеш. Це буде ще один мій асист для тебе. Для мене ти найкраща пара після моєї дівчини. Спасибі за все, що ти дав нам, спасибі за те, що так багато поділив з нами, і спасибі, що дозволив мені стати частиною твоєї історії.

Мессі у ПСЖ обиратиме з двох номерів – для аргентинця можуть зробити "воротарський" виняток

Яка честь – мати шанс тісно супроводжувати твою еволюцію. Спасибі Сільвінью за те, що познайомив нас. Пане Лео Мессі, продовжуй творити історію, куди б ти не пішов. Божевільний хлопець завжди буде до твоїх послуг у будь-який момент, особливо в не надто легкий!" – написав Алвес в Instagram.

Нагадаємо, Мессі зізнався, що хоче побити світовий рекорд бразильця за кількістю трофеїв – 46.

Мессі дав останню прес-конференцію в Барселоні – про контракт, зменшення зарплати, ПСЖ і цілі на майбутнє