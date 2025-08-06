– Ваша команда, попри результат, демонструвала хорошу гру. Які у вас очікування від матчу-відповіді? Чи є у Динамо шанси перемогти в матчі на Кіпрі?

– Це протистояння складається з двох матчів. Долю поєдинку ще не вирішено. У першому таймі ми мали чудові нагоди для того, аби забити гол, але не реалізували свої моменти, а в одному моменті внаслідок помилок пропустили контратаку, яку зміг реалізувати наш суперник. Безумовно, ми розчаровані результатом першого матчу, але ще нічого не визначено.

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– Що на вашу думку було ключовим у цьому матчі? Можливо, нереалізований момент Дубінчака або непризначений пенальті? Вболівальники у коментарях масово скаржаться на суддівство. Наскільки воно вплинуло на гру?

– Давайте не будемо торкатись теми суддівства. Хочу сказати, що якщо ми хочемо проходити далі у турнірі, ми маємо використовувати ті моменти, які в нас були. У першому випадку був вихід три в один, і ми мали реалізовувати цю нагоду. Ще одну нагоду у першому таймі ми мали після стандартного положення, і теж мали її реалізовувати.

Індивідуальна майстерність далася взнаки. Для мене однакові помилки при обороні та при атаці. Результат матчу складається з пропущених і забитих мʼячів. Ми зробили помилки, коли не забили, і зробили помилку, коли пропустили. І маємо результат першого матчу, – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

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