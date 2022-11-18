"Для мене неприйнятно, щоб тренер випускав мене на 3 хвилини матчу. Вибачте, я не такий гравець. Я знаю, що можу дати команді. Гаразд, ви не ставите мене проти Манчестер Сіті (3:6) через повагу до моєї кар'єри, але потім ви хочете поставити мене на 3 хвилини проти Тоттенхема (2:0). Це не має сенсу…

Думаю, він (Тен Хаг) зробив це навмисно, тому що, наприклад, у збірній чи інших клубах, якщо тренер захоче поставити мене на 5 хвилин у разі травми чи великої потреби, то я допоможу. Але у цій ситуації я відчував себе спровокованим. Не лише ця гра, а й попередні.

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Думаю, це була стратегія клубу. Вони хотіли, щоб я відреагував саме так. Я був дуже, дуже, дуже розчарований тим, як Манчестер Юнайтед побудував взаємодію. Якщо чесно, до цього я не мав проблем з жодним клубом і з жодним тренером.

А потім вони відсторонюють мене на три дні. Вважаю, це вже було занадто. Мені було шкода, що... Пам'ятаю, я приїхав додому, і Кріштіану-молодший спитав мене: "Татку, ти не їдеш на гру?". Я відповів: "Ні, бо мене усунули на три дні". Він такий: "Як вони можуть карати тебе і не давати грати, якщо ти найкращий гравець світу?". Я сказав: "Так, я не гратиму через свою поведінку". А він подивився на мене і сказав: "Мій татко неправильно поводиться? Що?!" – Daily Mail цитує Роналду із посиланням на інтерв'ю Пірсу Моргану.

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