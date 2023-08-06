"Для мене кожен гол – по-своєму важливий. Є найбільш пам'ятний – це мій перший забитий м'яч у складі Динамо у ворота полтавської Ворскли", – сказав Ярмоленко під час зустрічі з уболівальниками "біло-синіх".

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Варто зазначити, що Ярмоленко забив перші голи після камбеку в Динамо – футболіст збірної України засмутив голкіпера київської Оболоні, двічі забивши з пенальті.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у Динамо у 2006-му (з чернігівської Десни) і перебував у структурі київського клубу до 2017 року. У червні 2023-го він повернувся до табору "біло-синіх" після виступів за дортмундську Борусію, Вест Хем та Аль-Айн.

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