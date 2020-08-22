toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

"Для мене було честю тренувати Інтер": Конте неоднозначно оцінив поразку у фіналі Ліги Європи від Севільї

11:36 -
"Для мене було честю тренувати Інтер": Конте неоднозначно оцінив поразку у фіналі Ліги Європи від Севільї
Антоніо Конте / Твіттер ФК Інтер

Чутки навколо можливої відставки Антоніо Конте з посади головного тренера Інтера набирають нових обертів, адже він неоднозначно прокоментував програний фінал.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

"Тепер нам потрібно повернутися в Мілан, взяти два-три вихідних, а потім ми зустрінемося з чистим розумом. Правильно, що ми аналізуємо весь сезон, дивимося на все дуже спокійно і намагаємося спланувати майбутнє Інтера – зі мною чи без мене.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ми багато працювали, це був дуже важкий сезон. Потрібно зробити паузу і прийняти рішення, яке буде найкращим для Інтера. Це було складно – ми у всьому розберемося. Для мене було честю тренувати Інтер, я дякую власникам, які дозволили мені прожити з командою цей прекрасний час. Воно було того варте. Я завжди буду дякувати тим, хто дав мені можливість отримати цей досвід", – цитує Антоніо Конте Football Italia.

Після цих слів відомий журналіст Фабріціо Романо у своєму Твіттері написав, що доля Антоніо Конте вирішиться наступного тижня після зустрічі з босами клубу. Якщо ж він захоче піти, то головним фаворитом на його місце є Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, Інтер в минулому сезоні посів друге місце в Серії А, пропустивши вперед Ювентус. До слова, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

Севілья перестріляла Інтер у шаленому фіналі ЛЄ – повне дежавю імені Дніпра та унікальний рекорд Лукаку

blog_ava
Головні новини футболу 21 серпня: Севілья знову виграла Лігу Європи, перша офіційна перемога Динамо з Луческу
07:00
5586
Теги
Севілья Севілья Італія Антоніо Антоніо Конте Массіміліано Массіміліано Аллегрі Севілья - Інтер
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
19
хв
Десна
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?