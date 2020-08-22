"Для мене було честю тренувати Інтер": Конте неоднозначно оцінив поразку у фіналі Ліги Європи від Севільї

"Тепер нам потрібно повернутися в Мілан, взяти два-три вихідних, а потім ми зустрінемося з чистим розумом. Правильно, що ми аналізуємо весь сезон, дивимося на все дуже спокійно і намагаємося спланувати майбутнє Інтера – зі мною чи без мене.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ми багато працювали, це був дуже важкий сезон. Потрібно зробити паузу і прийняти рішення, яке буде найкращим для Інтера. Це було складно – ми у всьому розберемося. Для мене було честю тренувати Інтер, я дякую власникам, які дозволили мені прожити з командою цей прекрасний час. Воно було того варте. Я завжди буду дякувати тим, хто дав мені можливість отримати цей досвід", – цитує Антоніо Конте Football Italia.

Після цих слів відомий журналіст Фабріціо Романо у своєму Твіттері написав, що доля Антоніо Конте вирішиться наступного тижня після зустрічі з босами клубу. Якщо ж він захоче піти, то головним фаворитом на його місце є Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, Інтер в минулому сезоні посів друге місце в Серії А, пропустивши вперед Ювентус. До слова, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

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