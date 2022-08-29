"Щодо групи загалом, нічого конкретного не можу сказати. Добре знаю Фенербахче, бо ми з ними нещодавно грали. А щодо інших поки що складно дати якусь виважену оцінку.

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З третього кошика нам випала одна з найсильніших команд, які там були. По організації гри, роботі тренера, за останніми придбаннями, можна зробити висновок, що на цей сезон вони налаштовані як ніколи серйозно. З ними буде тяжко. Плюс, я чув, що Жезуш сказав, що він би дуже хотів Динамо у суперники, для нього наша команда схожа на оскому.

Щодо Ренна, то французькі команди завжди атлетичні. Там багато футболістів з африканського континенту, а їм характерні такі якості, як сила та швидкість.

АЕК... Ми дивилися їхню гру з СК Дніпро-1. Конкретно щось сказати з побаченого складно. Можу достеменно сказати, що тренер дуже ретельно підготує нас до Ліги Європи і з цим проблем не буде. Усю потрібну інформацію ми матимемо безпосередньо перед матчами", – сказав Сидорчук у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після вильоту від Бенфіки у плей-офф Ліги чемпіонів Динамо потрапило у груповий етап Ліги Європи, де його суперниками будуть французький Ренн, турецький Фенербахче і кіпрський АЕК Ларнака.

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