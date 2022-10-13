"Потрібно вигравати три матчі, що залишилися. Але навіть це не гарантує другого місця, тож варто сподіватися ще й на фортуну. Хоча на даному етапі для Динамо важливіший внутрішній чемпіонат, ніж вихід із такої критичної ситуації у Лізі Європи. Непотрапляння до зони Ліги чемпіонів буде зовсім поганим для клубу.

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Які проблеми Динамо найактуальніші? Як я вже сказав, це втрата двох воротарів, травма Миколи Шапаренка, невиразна гра групи атаки, особливо позиція форварда. А слабка гра Дениса Попова стала для мене одкровенням.

Найголовніша проблема нинішнього Динамо – дії в обороні. Прорахунків тренерського штабу було достатньо, а селекцію керівництво провалило, навіть попри ситуацію в країні", – поділився Федорчук у коментарі Рейтинг букмекерів.

Зауважимо, що кияни після 3 турів мають 0 очок у групі Ліги Європи. Виправити ситуацію "біло-сині" можуть вже сьогодні в матчі з Ренном, початок о 19:45.

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