"Для Динамо важливіший чемпіонат": український тренер – про шанси киян вийти з групи Ліги Європи та проблеми команди
Футбольний тренер та експерт Олег Федорчук поділився думками щодо найгостріших проблем київського Динамо зі складом.
"Потрібно вигравати три матчі, що залишилися. Але навіть це не гарантує другого місця, тож варто сподіватися ще й на фортуну. Хоча на даному етапі для Динамо важливіший внутрішній чемпіонат, ніж вихід із такої критичної ситуації у Лізі Європи. Непотрапляння до зони Ліги чемпіонів буде зовсім поганим для клубу.
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Які проблеми Динамо найактуальніші? Як я вже сказав, це втрата двох воротарів, травма Миколи Шапаренка, невиразна гра групи атаки, особливо позиція форварда. А слабка гра Дениса Попова стала для мене одкровенням.
Найголовніша проблема нинішнього Динамо – дії в обороні. Прорахунків тренерського штабу було достатньо, а селекцію керівництво провалило, навіть попри ситуацію в країні", – поділився Федорчук у коментарі Рейтинг букмекерів.
Зауважимо, що кияни після 3 турів мають 0 очок у групі Ліги Європи. Виправити ситуацію "біло-сині" можуть вже сьогодні в матчі з Ренном, початок о 19:45.