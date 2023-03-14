"Рамадані – це прохання Луческу. Він щось бачить, щось знає, щось думає про цього футболіста. Я не можу сказати, бо теж не розумію, навіщо було купувати Перріса, а він майже не грає. Лонвейк не може знайти позиції, хоча проти СК Дніпро-1 відіграв у основі. Відіграв настільки, наскільки можливо у нинішньому Динамо.

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Щодо Перріса я також не зовсім розумію. Він нібито був травмований, але чому потім не грав? Я абсолютно не розумію, для чого брали цього футболіста? Щоб він взагалі не грав? Якось дивно. Вже навіть Волошин не грав, я думав, що побачимо Перріса, але... Луческу, його не завжди можна зрозуміти! Чесно кажучи, я багато його рішень не розумію", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

За інформацією Transfermarkt, це тріо легіонерів обійшлося Динамо у 2,75 млн євро. Лонвейка (1,50 млн) і Перріса (1 млн) запросили ще осінню, а Рамадані лише кілька тижнів тому перейшов зі Шкендії за скромні 250 тисяч.

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