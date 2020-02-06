"Для Бока Хуніорс принизливо підписувати гравця з аматорської ліги", – журналіст про трансфер Самбрано

Аргентинський журналіст Пабло Каррозза жорстко розкритикував підписання Бока Хуніорс колишнього захисника Динамо Карлоса Самбрано.

"Бока Хуніорс – дуже великий клуб. Думаю, принизливо купувати 31-річного гравця, який 6 місяців тому сидів у клубі чемпіонату України – аматорській лізі.

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Цього футболіста щоночі помічають на яхті з жінками та з цигаркою в руках. Я чув, що у нього були конфлікти в різних нічних закладах. Перехід в Бока Хуніорс – це не перехід в будь-який інший клуб", – заявив Каррозза в ефірі Magaly TV.

Нагадаємо, що перуанець безкоштовно приєднався до київського Динамо у січні 2018 року, але так і не зіграв жодного офіційного матчу за "біло-синіх". У сезоні 2018/19 кияни віддавали його в оренду швейцарському Базелю.

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