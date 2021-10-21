Судова тяганина навколо зірки мадридського Реала Каріма Бензема вже скоро має завершитись. Йому загрожує серйозне покарання.

Два дні триває засідання Версальського суду у справі з нібито шантажем Бензема свого колишнього партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена. Сьогодні, 21 жовтня, прокурор озвучив бажане покарання.

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Як повідомляє Get French Football News, представник обвинувачення вимагає для Каріма 10 місяців ув'язнення умовно та штраф у розмірі 75 тисяч євро. Максимальне покарання, яке загрожує форварду Реала – 5 років за ґратами.

Нагадаємо, Бензема підозрюють в тому, що він був посередником між шантажистами та Матьє Вальбуена, в якого вимагали солідну суму за відеозапис інтимного характеру. Француз звинувачення заперечує і наполягає, що просто дав пораду другу.

Breaking | Prosecutor announces they are seeking a 10 month suspended prison sentence for Karim Benzema & a €75k fine. — Get French Football News (@GFFN) October 21, 2021

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