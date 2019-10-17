Для багатьох гравців збірної України матч з Португалією – найкращий в кар'єрі, – Олег Федорчук

Відомий український тренер Олег Федорчук поділився своїми враженнями від перемоги збірної України над Португалією (2:1) у відборі до Євро-2020.

"Усі боялися, що ми затиснемося на власній половині поля й зберігатимемо нульову нічию, якої було достатньо для виходу на Євро. Але доки Україна була в чисельній рівності, доти наші відповідали атакою на атаку. Для багатьох футболістів збірної понеділковий поєдинок – найкращий в кар'єрі.

Шевченко назвав ключовим моментом матчу вилучення Тараса Степаненка й пенальті в наші ворота. Однак, думаю, це були емоції. Ключовий момент – втома Романа Яремчука і його вимушена заміна. Доки він грав, українці почувалися на полі впевнено. Ну, і справжнім героєм був голкіпер Андрій Пятов. Навіть після вилучення Степаненка команда продовж­увала діяти дисципліновано. Цей ­момент ще більше мобілізував Україну.

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Рівень суддівства загалом був ­прийнятний. Труднощі нам створив не арбітр, а коротка лава запасних. Увесь турнір ми пройшли з 14 футболістами. Це мало для класної збірної. Із тих, хто є, Марлос грає від матчу до матчу дедалі слабше. Залишається проблема правого захисника. Але це нині не головне. Наші вперше за всю історію пробилися на чемпіонат Європи з першого місця, без раунду стикових матчів", – цитує Федорчука gazeta.ua.

Нагадаємо, після перемоги над Португалією збірна України гарантували собі перше місце у своїй відбірковій групі.

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