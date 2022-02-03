"Трансферну вартість диктує ринок. Якщо влітку Артема оцінювали у близько 5 млн євро, то після того, як він став найкращим гравцем року і лідирує у гонці бомбардирів Прем'єр-Ліги (14 голів – прим.), його вартість, що логічно, виросла. І з кожним забитим м'ячем буде тільки вищою.

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Задля серйозних англійських або італійських клубів, охочих підписати хорошого форварда, викласти 10-15 мільйонів – не проблема", – цитує Люндовського FootBoom.

Раніше агент повідомляв про інтерес до форварда СК Дніпро-1 та збірної України від італійських та турецьких клубів.

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