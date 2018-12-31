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Діжон звільнив головного тренера

13:15 0 Читать на русском
Діжон звільнив головного тренера
Олів'є Далл'Огліо / Le Figaro

Керівництво французького Діжона відправило у відставку наставника команди Олів'є Далл'Огліо.

Головний тренер Діжона відправлений у відставку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Причиною звільнення Далл'Огліо стали незадовільні результати "гірчичних". Команда розпочала з трьох перемог на старті сезону, але в наступних 15-ти поєдинках зуміла перемогти лише одного разу та опустилася в зону вильоту.

Відзначимо, що Олів'є Далл'Огліо очолював Діжон із 2012 року. Разом із командою він піднявся до Ліги 1 за підсумками сезону 2015/16.

Теги
Діжон Діжон Франція Олів'є Далл'Огліо Олів'є Далл'Огліо
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