Діжон звільнив головного тренера

Керівництво французького Діжона відправило у відставку наставника команди Олів'є Далл'Огліо.

Головний тренер Діжона відправлений у відставку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Причиною звільнення Далл'Огліо стали незадовільні результати "гірчичних". Команда розпочала з трьох перемог на старті сезону, але в наступних 15-ти поєдинках зуміла перемогти лише одного разу та опустилася в зону вильоту.

Відзначимо, що Олів'є Далл'Огліо очолював Діжон із 2012 року. Разом із командою він піднявся до Ліги 1 за підсумками сезону 2015/16.