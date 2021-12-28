Контракт 32-річного форварда розрахований до літа, але Дієго Коста заявив про бажання достроково покинути Атлетіко. "Матрацники" після скандалу з Кіраном Тріпп'єром виявилися не готовими до такого рішення іспанця, який мотивував свій вчинок особистими проблемами.

Дієго Сімеоне розраховує на Косту, тому сторони ще сядуть за стіл перемовин. Якщо ж контракт все ж буде розірваний, то Атлетіко доведеться виходити в січні на трансферний ринок, щоб підписати дублера для Луїса Суареса, повідомляє Marca.

Раніше у Дієго Кости виявили тромбоз. Не виключено, що саме проблеми зі здоров'ям стали причиною бажання нападника залишити клуб. Етнічний бразилець хоче якомога швидше стати вільним агентом, щоб мати більше часу для подолання особистих негараздів.

До слова, у поточному сезоні Коста забив 2 голи у 7 матчах чемпіонату Іспанії. Атлетіко лідирує в Ла Лізі, набравши 32 очки та маючи 2 матчі в запасі.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му