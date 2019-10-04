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Дієго Коста визнав податкове правопорушення на солідну суму – йому загрожує штраф

18:17 100 Читать на русском
Дієго Коста визнав податкове правопорушення на солідну суму – йому загрожує штраф
Дієго Коста / ФК Атлетіко

Форвард Атлетіко Дієго Коста зізнався, що приховав солідну суму від іспанської податкової.

Дієго Коста під час судового засідання, яке відбулось сьогодні, 4 жовтня, визнав, що приховав від іспанської податкової 1 148 888 євро, які не заплатив протягом 2014 року, повідомляє El Mundo.

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Іспанець приховав доходи з іміджевих прав, зокрема, контракт з Adidas на 800 тисяч євро, який він підписав незадовго до переходу в Челсі. Кілька місяців тому він компенсував ці податки.

Тюремний вирок терміном на 6 місяців Кості можуть замінити на штраф у розмірі 600 тисяч євро.

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Іспанія Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко
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