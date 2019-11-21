Дієго Коста вибув на тривалий термін через операцію

Форвард Атлетіко Дієго Коста погодився на операцію з лікування грижі та пропустить значну частину сезону.

Дієго Коста перенесе операцію з лікування грижі в міжхребцевому диску шийного відділу, повідомляє Marca.

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Зазначається, що іспанець хотів уникнути операції і навіть їздив до Бразилії за консультацією з місцевими лікарями, проте футболісту це не допомогло. Називається і можливий термін відновлення – Коста зможе повернутись на поле приблизно за 3 місяці.

До слова, в поточному сезоні Ла Ліги Коста провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

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