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Дієго Коста вибув на тривалий термін через операцію

09:56 211 Читать на русском
Дієго Коста вибув на тривалий термін через операцію
Дієго Коста / AS

Форвард Атлетіко Дієго Коста погодився на операцію з лікування грижі та пропустить значну частину сезону.

Дієго Коста перенесе операцію з лікування грижі в міжхребцевому диску шийного відділу, повідомляє Marca.

Коста епічно промахнувся у матчі з Локомотивом – коли легше забити, ніж навпаки

Зазначається, що іспанець хотів уникнути операції і навіть їздив до Бразилії за консультацією з місцевими лікарями, проте футболісту це не допомогло. Називається і можливий термін відновлення – Коста зможе повернутись на поле приблизно за 3 місяці.

До слова, в поточному сезоні Ла Ліги Коста провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Дієго Коста Дієго Коста
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