Іспанець не встиг відновитись від травми, як знову зазнав пошкодження. Тепер Коста не зможе вийти на поле через глибокий тромбоз вен, повідомляє Marca.

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"Сьогодні вранці Дієго Коста пройшов обстеження, яке підтвердило, що в нього виявленний спонтанний глибокий тромбоз вен правої ноги", – поділився Сімеоне. Атлетіко вже пояснив, що це пошкодження ніяк не пов'язане із попередніми травмами.

До слова, іспанець провів 5 матчів у складі Атлетіко у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 забитий гол.

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