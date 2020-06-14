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Дієго Коста присвятив свій гол хворій на рак футболістці Атлетіко – вчинок дня

18:31 199 Читать на русском
Дієго Коста присвятив свій гол хворій на рак футболістці Атлетіко – вчинок дня
Дієго Коста / Explica

Форвард мадридського Атлетіко Дієго Коста не тільки врятував для своєї команди нічию в матчі проти Атлетіка з Більбао (1:1), а й запам'ятався благородним вчинком.

37’ Ікер Муньяїн
 
Дієго Коста 39’
37’ Ікер Муньяїн
39’ Дієго Коста

Нападник присвятив свій гол футболістці жіночої команди Атлетіко Вірджинії Торречіллі, повідомляє ESPN.

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Після забитого м'яча Дієго Коста продемонстрував операторам її футболку. Так досвідчений форвард вирішив підтримати свою колегу. Нещодавно Торречілла була прооперована – їй видалили ракову пухлину з головного мозку.

Торречілла вже відреагувала на вчинок Дієго Кости. "У мене немає слів... Ти чудовий! Дякую від усього серця!", – написала вона в своєму твіттері.

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Атлетіко Атлетіко Іспанія Атлетік - Атлетіко Дієго Коста Дієго Коста
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