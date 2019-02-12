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Дієго Коста повернувся у загальну групу Атлетіко

12 лютого 18:38 102 Читать на русском
Дієго Коста повернувся у загальну групу Атлетіко
Дієго Коста / Фото: соцмережі

Форвард Дієго Коста розпочав повноцінні тренування після операції.

Нападник Атлетіко Дієго Коста повернувся до тренувань разом з командою, повідомляє Marca.

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Повідомляється, що футболіст взяв участь в заняттях в тренажерному залі, потім виконував бігові вправи на полі разом з командою. Нагадаємо, форвард в грудні переніс операцію, його турбувала травма плесневої кістки лівої ноги.

Іспанцеві ще належить пройти заключне медичне обстеження, за підсумками якого буде ухвалено рішення про його повернення до участі в матчах.

У поточному сезоні Коста зіграв 11 матчів у Ла Лізі, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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Іспанія
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