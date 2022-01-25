Нещодавно 33-річний іспанець з бразильським корінням розірвав контракт з Атлетіко Мінейро й наразі перебуває у статусі вільного агента. Пріоритетним варіантом для Кости залишається повернення в Європу.

Салернітана отримала технічну поразку і очковий штраф за неприїзд на матч

За інформацією SportMediaset, допомогти Дієго реалізувати свою ціль готова Салернітана. Джерело стверджує, що форвард уже домовився про контракт на півроку з правом продовження. Ініціатором став новий спортивний директор клубу Вальтера Сабатіні, який намагався підписати Косту ще в Болонью.

Відтак, все йде до того, що в наразі найгіршій команді Серії А буде відразу дві суперзірки. Влітку "гранатові" підписали Франка Рібері. Від рятівного 17-го місця Салернітана відстає на 7 очок.

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