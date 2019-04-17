Дієго Коста підозрюється в податкових махінаціях на серйозну суму

Чорна смуга форварда Атлетіко Дієго Кости – продовжується.
Податкова поліція Іспанії підозрює Дієго Косту в ухилянні від сплати податків, повідомляє AFP.
Дієго Коста отримав 8-матчеву дискваліфікацію за лайку на адресу арбітра
Нападника Атлетіко звинувачують у шахрайстві на загальну суму 1,1 млн євро. Йдеться про спонсорський прибуток від компанії Adidas, який Дієго нібито приховав перед трансфером у Челсі в 2014 році.
Нагадаємо, 30-річний іспанець вже не з'явиться на полі у поточній першості Прімери через 8-матчеву дискваліфікацію.
В поточному сезоні Ла Ліги Коста провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.
Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналом