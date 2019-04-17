Дієго Коста підозрюється в податкових махінаціях на серйозну суму

Чорна смуга форварда Атлетіко Дієго Кости – продовжується.

Податкова поліція Іспанії підозрює Дієго Косту в ухилянні від сплати податків, повідомляє AFP.

Дієго Коста отримав 8-матчеву дискваліфікацію за лайку на адресу арбітра

Нападника Атлетіко звинувачують у шахрайстві на загальну суму 1,1 млн євро. Йдеться про спонсорський прибуток від компанії Adidas, який Дієго нібито приховав перед трансфером у Челсі в 2014 році.

Нагадаємо, 30-річний іспанець вже не з'явиться на полі у поточній першості Прімери через 8-матчеву дискваліфікацію.

В поточному сезоні Ла Ліги Коста провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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