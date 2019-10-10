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Дієго Коста не зміг завершити тренування Атлетіко – несподіваний діагноз

09:35 426 Читать на русском
Дієго Коста не зміг завершити тренування Атлетіко – несподіваний діагноз
Дієго Коста / AFP

Форвард мадридського Атлетіко має серйозні проблеми зі здоров'ям, які, однак, не пов'язані з футболом напряму.

У досвідченого нападника діагностували гастроентерит, повідомляє Marca.

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Через хворобу Дієго Коста не зміг у повному об'ємі відпрацювати тренування "матрацників". Тепер він складе компанію хавбеку Вітоло в лазареті Атлетіко. За прогнозами лікарів, обидва гравці будуть готові грати після паузи на матчі збірних. У 9-му турі Ла Ліги 19 жовтня мадридці зустрінуться із Валенсією.

До слова, Дієго Коста в сезоні 2019/20 провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив лише 1 м'яч.

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Іспанія Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко
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