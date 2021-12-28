Нападник "матрацників", як відомо, попросив керівництво відпустити його у зимове трансферне вікно, мотивувавши прохання сімейними обставинами.

Дієго Коста застав зненацька Атлетіко проханням розірвати контракт

Ба більше, як повідомляє Marca, Коста пропустив сьогоднішнє тренування Атлетіко з невідомих причин. Видання зазначає, що таким чином Дієго очікує рішення про припинення співпраці. Щоправда, Сімеоне все ж розраховує на 32-річного форварда, а тому сторони, ймовірно, сядуть за перемовини.

До слова, у поточному сезоні Коста забив 2 голи у 7 матчах чемпіонату Іспанії. Атлетіко лідирує в Ла Лізі, набравши 32 очки та маючи 2 матчі в запасі.

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