"У нас є такі гравці, як Луїс. На наше щастя, він покинув Барсу. Я не розумію, як вони його відпустили. Але зрештою, це все клубна ситуація.

Розгром імені Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Гранада – 6:1

Він нам багато чого дає, своїм войовничим духом він нам дуже допоможе. Сподіваюся, ми зможемо виграти титул для вболівальників. Це непросто, тому що інші команди теж дуже хороші, але все буде вирішуватись із гри в гру", – цитує Дієго Косту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Луїс Суарес вже встиг дебютувати у футболці Атлетіко. Уругваєць вийшов на поле на 70 хвилині матчу проти Гранади, але за короткий проміжок часу зумів відзначитись дублем та асистом. "Матрацники" розгромно перемогли з рахунком 6:1.

Атлетіко познущався з Гранади – Суарес у дебютному матчі оформив два голи та асист