Нападник Атлетіко Дієго Коста ризикує більше не зіграти у поточному сезоні.

Лікар Хосе Ескудеро висловив припущення, що тромбоз глибоких вен у Дієго Кости міг бути викликаний коронавірусом, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що проблема характеризується утворенням згустку крові в тілі, зазвичай в ногах або тазу. Згусток може переміщатися по організму, викликаючи серйозні ускладнення, якщо досягне серця.

"У футболістів більше зіткнень, тому потрібно бути більш обачним. У звичайних пацієнтів час відновлення становить, як мінімум, від 3 до 6 місяців", – наводить видання слова Ескудеро.

До слова, іспанець провів 5 матчів у складі Атлетіко у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 забитий гол.

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