Дієго Коста може покинути Атлетіко влітку

Форвард Атлетіко Дієго Коста може змінити місце роботи вже найближчим часом.

Керівництво Атлетіко розглядає можливість продажу Дієго Кости, повідомляє AS.

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Боси мадридського клубу обурені поведінкою нападника, який отримав червону картку в поєдинку 31-го туру Ла Ліги проти Барселони (0:2), а також його низькою результативністю.

Чинний контракт 30-річного іспанця з "матрацниками" розрахований до літа 2021 року.

В поточному сезоні Прімери Коста провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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