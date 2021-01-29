"У січні 2006-го була дуже цікава історія. Жорже Мендеш відіслав 17-річного Дієго Косту на перегляд в Динамо. Його випустили за дубль, і він за десять хвилин забив три голи.

Дієго Коста може підсилити середняка АПЛ

Взяли на збір до Іспанії. Під час матчу Сьомін покликав його: "Давай грати!". А Дієго без щитків. Почав їх надягати, і Сьомін сказав: "Не треба. Давай іншого". Так Дієго Коста не став гравцем Динамо. Думаю, тільки через щитки, ха-ха. Так, він занадто довго їх надягав. Він же з півночі Бразилії, тому ледачий. Ось і тоді довго збирався, а Сьомін не витримав", – розповів Рейс у коментарі МатчТВ.

Нагадаємо, Коста виступав за Брагу, Альбасете, Вальядолід, Райо Вальєкано, Челсі та Атлетіко. Нещодавно форвард розірвав контракт з "матрацниками" і став вільним агентом.

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