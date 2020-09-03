Футболісти мадридського Атлетіко, які залишились у розташуванні клубу під час матчів збірних, пройшли тестування на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".

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Тести форварда Дієго Кости і півзахисника Сантьяго Аріаса виявилися позитивними. Гравці знаходяться на карантині, хвороба у обох протікає безсимптомно.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату Іспанії розпочнеться вже 12 вересня.

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