Дієго Коста і Аріас підхопили COVID-19
3 вересня 23:26 - Читать на русском
Двоє футболістів "матрацників" здали позитивні аналізи на коронавірус.
Футболісти мадридського Атлетіко, які залишились у розташуванні клубу під час матчів збірних, пройшли тестування на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".
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Тести форварда Дієго Кости і півзахисника Сантьяго Аріаса виявилися позитивними. Гравці знаходяться на карантині, хвороба у обох протікає безсимптомно.
Нагадаємо, новий сезон чемпіонату Іспанії розпочнеться вже 12 вересня.
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