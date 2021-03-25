Дієго Коста нарешті готовий повернутися до роботи після вимушеної відпустки.

Досвідчений нападник вже домовився про контракт з Бенфікою, повідомляє Mundo Deportivo.

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У грудні минулого року Коста покинув Атлетіко та став вільним агентом. Форвард отримував пропозиції від бразильських клубів, проте вирішив затриматися у Європі. Вийти на Бенфіку допоміг суперагент Жорже Мендеш. Коста приєднається до "орлів" влітку та отримає серйозні підйомні – 3 млн євро. Стільки ж йому будуть платити за кожен сезон.

Додамо, що у нинішньому сезоні 32-річний нападник встиг зіграти 7 матчів у Ла Лізі, забив 2 м'ячі.

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