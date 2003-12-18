Дієго Коста через травму вилетів на тривалий термін

Нападник мадридського Атлетіко Дієго Коста буде прооперований через травму ноги та змушений буде пропустити значну частину матчів "матрацників".

Процес відновлення форварда може бути тривалим, повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

Алавес зіграв у результативну нічию з Севільєю: 14 тур Ла Ліги, матчі неділі

Клуб підтвердив, що Кості знадобиться хірургічне втручання для вирішення проблем. Після консультацій із медперсоналом було ухвалено рішення, що 30-річний нападник буде прооперований у Бразилії.

Дієго Коста отримав травму плеснової кістки лівої ноги. Процес відновлення гравця може зайняти близько двох місяців.

У нинішньому сезоні форвард збірної Іспанії провів 11 матчів у Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.