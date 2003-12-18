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Дієго Коста через травму вилетів на тривалий термін

16:36 166 Читать на русском
Дієго Коста через травму вилетів на тривалий термін
Дієго Коста / Reuters

Нападник мадридського Атлетіко Дієго Коста буде прооперований через травму ноги та змушений буде пропустити значну частину матчів "матрацників".

Процес відновлення форварда може бути тривалим, повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

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Клуб підтвердив, що Кості знадобиться хірургічне втручання для вирішення проблем. Після консультацій із медперсоналом було ухвалено рішення, що 30-річний нападник буде прооперований у Бразилії.

Дієго Коста отримав травму плеснової кістки лівої ноги. Процес відновлення гравця може зайняти близько двох місяців.

У нинішньому сезоні форвард збірної Іспанії провів 11 матчів у Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

Теги
Іспанія Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко
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